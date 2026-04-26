Pagelle Liegi-Bastogne-Liegi 2026 | Pogacar vince di forza ma Seixas è già il suo principale avversario

Tadej Pogacar si è aggiudicato la vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, confermando il suo dominio in questa stagione con un risultato che si aggiunge alle numerose vittorie ottenute, fatta eccezione per la Parigi-Roubaix. Il corridore sloveno ha mostrato una prestazione di forza durante la gara, mentre Seixas si è già affermato come il principale avversario nel corso della stagione. La corsa si è svolta tra le classiche del ciclismo, con una partecipazione di alto livello e un finale deciso negli ultimi chilometri.

PAGELLE LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026. Tadej Pogacar, voto 10: in questa stagione ha sempre vinto, a parte alla Parigi-Roubaix. L’Inferno del Nord è alle spalle, arriva il poker alla Liegi, vincendo alla sua maniera. Uno-due-tre attacchi: ne è servito uno in più per sbarazzarsi di un fenomenale Seixas. Il finale però è sempre lo stesso: arrivo in passerella per il campione del mondo. Paul Seixas, voto 9: che sia un fuoriclasse di dubbi ce ne sono sempre meno. 19 anni, record della Redoute a ruota di Pogacar e secondo posto alla Liegi. E occhio al futuro, perché il passo dello sloveno difficilmente lo perderà spesso. In ogni caso la piazza d’onore del transalpino di oggi vale tantissimo.🔗 Leggi su Oasport.it

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