Il presidente del Real Madrid Perez risponde ai critici | Qui non sono i giornalisti a gestire le cose
Il presidente del Real Madrid ha preso parola in una conferenza stampa a sorpresa, rispondendo alle critiche provenienti dai media spagnoli. Durante l’intervento, ha affermato che non sono i giornalisti a gestire le decisioni del club. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, e il dirigente ha ribadito la sua posizione rispetto alle recenti polemiche. La dichiarazione ha suscitato molte discussioni nel mondo calcistico.
2026-05-12 18:35:00 Breaking news: Il presidente del Real Madrid Florentino Perez si è scagliato contro i suoi critici sui media spagnoli dopo aver convocato una conferenza stampa a sorpresa martedì sera. Il Real chiuderà la stagione senza trofei e nelle ultime settimane ha attraversato momenti difficili fuori dal campo. Le speculazioni suggeriscono che Jose Mourinho tornerà come allenatore, ma Perez ha chiamato le telecamere per criticare i suoi stessi critici. Il 79enne ha detto che la sua salute andava bene e che non sarebbe andato da nessuna parte. Ha detto: “Si è creata una situazione assurda contro il Real Madrid e contro di me. Mi dispiace informarvi che non mi dimetterò.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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