Il prefetto Gabrielli | Sì ai Cpr no alle zone rosse

Il prefetto Gabrielli ha dichiarato che i centri di permanenza per i rimpatri sono necessari, mentre le zone rosse non sono una soluzione. Durante un’intervista, ha sottolineato che la gestione della sicurezza non deve essere monopolio di una singola forza politica e che evitare slogan è fondamentale per affrontare la questione. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico in corso su misure e strumenti per garantire l’ordine pubblico.

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Firenze, 13 maggio 2026 – La sicurezza “non può diventare solo appannaggio di una parte politica” e non si può affrontare soltanto “con slogan”. Franco Gabrielli arriva a Firenze con un messaggio preciso, affidato alle pagine del libro “ Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica ”, scritto con Carlo Bonini e presentato ieri in Palazzo Vecchio: servono risposte immediate ai cittadini, ma anche il coraggio di intervenire sulle cause profonde del disagio e della marginalità. Una linea condivisa anche dall’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio, che sul tema delle zone rosse ha rilanciato la necessità di avere più agenti sul territorio e, al pari dell’ex capo della polizia, ritiene che le zone rosse non risolvano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il prefetto Gabrielli: “Sì ai Cpr, no alle zone rosse” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Prefetto Ferrandino conferma le zone rosse a Firenze: “Controllo efficace”Firenze, 9 maggio 2026 - La prefettura di Firenze conferma le 'zone rosse' in alcune aree della città, ossia stazione ferroviaria di Santa Maria... Sicurezza, rinnovate le “zone rosse” e controlli rafforzati: scatta l’ordinanza del PrefettoIl Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica fa il punto su controlli e ordinanze a Firenze: migliaia di verifiche, arresti e allontanamenti... Argomenti più discussi: Gabrielli: Governo Meloni è riuscito a contrastare l'immigrazione irregolare? I numeri ci consegnano una realtà diversa; Franco Gabrielli: Io federatore del centrosinistra? No, ragionerei sul Viminale; Martella con Gabrielli in via Piave: Sicurezza è fatta di presidio, rigenerazione e politiche sociali; Sicurezza a Venezia: domani Martella e Gabrielli a Mestre per un confronto con i cittadini. Il prefetto Gabrielli: Sì ai Cpr, no alle zone rosseUna linea condivisa anche dall’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio, che sul tema delle zone rosse ha rilanciato la necessità di avere più agenti sul territorio e, al pari dell’ex capo della ... lanazione.it