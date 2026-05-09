Il Prefetto di Firenze ha confermato la presenza delle zone rosse in alcune aree della città. Le aree interessate includono la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, via Palazzuolo e il parco delle Cascine nel Quartiere 1, lo stadio Artemio Franchi e Bellariva nel Quartiere 2, e Novoli nel Quartiere 5. La decisione si basa su un controllo ritenuto efficace, secondo quanto dichiarato dall’autorità.

Firenze, 9 maggio 2026 - La prefettura di Firenze conferma le 'zone rosse' in alcune aree della città, ossia stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, via Palazzuolo e parco delle Cascine nel Quartiere 1, stadio Artemio Franchi e Bellariva nel Quartiere 2, Novoli nel Quartiere 5. L'ordinanza è stata adottata dal prefetto Francesca Ferrandino in considerazione dell'analisi svolta nel corso del Cosp, "della rilevata efficacia dei dispositivi di controllo in atto e l'accertata persistenza di condotte che determinano concreto pericolo per la sicurezza pubblica in alcune aree del capoluogo". Cosa accade nelle zone...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Prefetto Ferrandino conferma le zone rosse a Firenze: “Controllo efficace”

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