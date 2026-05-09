Il Prefetto Ferrandino conferma le zone rosse a Firenze | Controllo efficace
Il Prefetto di Firenze ha confermato la presenza delle zone rosse in alcune aree della città. Le aree interessate includono la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, via Palazzuolo e il parco delle Cascine nel Quartiere 1, lo stadio Artemio Franchi e Bellariva nel Quartiere 2, e Novoli nel Quartiere 5. La decisione si basa su un controllo ritenuto efficace, secondo quanto dichiarato dall’autorità.
Firenze, 9 maggio 2026 - La prefettura di Firenze conferma le 'zone rosse' in alcune aree della città, ossia stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, via Palazzuolo e parco delle Cascine nel Quartiere 1, stadio Artemio Franchi e Bellariva nel Quartiere 2, Novoli nel Quartiere 5. L'ordinanza è stata adottata dal prefetto Francesca Ferrandino in considerazione dell'analisi svolta nel corso del Cosp, "della rilevata efficacia dei dispositivi di controllo in atto e l'accertata persistenza di condotte che determinano concreto pericolo per la sicurezza pubblica in alcune aree del capoluogo". Cosa accade nelle zone...🔗 Leggi su Lanazione.it
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