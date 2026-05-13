Il prefetto | Derby lunedì La Lega non ci sta

Il prefetto ha annunciato che il derby di Roma si disputerà lunedì, ma la Lega ha espresso opposizione alla decisione. La disputa si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra le istituzioni e le squadre, in un periodo che vede anche cinque partite decisive per la corsa alla Champions. La vicenda riflette le difficoltà di gestione e comunicazione che caratterizzano questa fase della stagione calcistica.

A saper leggere i segnali in trasparenza, l’incredibile vicenda del derby di Roma e delle cinque partite della volata Champions è lo specchio di un Paese che riesce a perdersi e litigare anche quando la programmazione era alla portata di tutti. E la conferma che il calcio fatica a fare sistema con il resto del mondo sportivo (che finanzia, eh, ma evidentemente senza leggerne i calendari). I fatti. Lunedì la Lega Calcio Serie A aveva programmato per domenica alle 12.30, in contemporanea come da regolamento, le cinque partite interessate dalla corsa Champions (quindi Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli). Alle...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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