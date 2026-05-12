Roma-Lazio lunedì slittano anche altri 4 match della corsa Champions Ma la Lega non ci sta

Il derby tra Roma e Lazio, originariamente programmato in una data diversa, è stato spostato a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Questa modifica ha comportato lo slittamento di tutte le altre partite che coinvolgono le squadre in corsa per la qualificazione alla Champions League. La decisione è stata comunicata e adottata dalla Lega di calcio, che ha gestito l'intera organizzazione del calendario.

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