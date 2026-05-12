Roma-Lazio lunedì slittano anche altri 4 match della corsa Champions Ma la Lega non ci sta
Il derby tra Roma e Lazio, originariamente programmato in una data diversa, è stato spostato a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Questa modifica ha comportato lo slittamento di tutte le altre partite che coinvolgono le squadre in corsa per la qualificazione alla Champions League. La decisione è stata comunicata e adottata dalla Lega di calcio, che ha gestito l'intera organizzazione del calendario.
Lo spostamento del derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle 20.45 fa slittare anche tutte le altre partite coinvolte nella corsa alla Champions League. Così - in attesa di una presa di posizione ufficiale della Lega Serie A - anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma (tutte previste come il derby domenica 17 alle 12.30) si giocheranno in contemporanea con la stracittadina romana. Partita posticipata dalla prefettura «alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico».🔗 Leggi su Feedpress.me
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INCREDIBILE Serie A il derby Roma-Lazio lunedì alle 20.45, slittano anche Napoli, Juventus, Milan e Como facebook
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