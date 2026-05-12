Roma-Lazio rinviata a lunedì ma la Lega calcio non ci sta | Revocare o reagiremo nelle sedi opportune

La partita tra Roma e Lazio, prevista per il fine settimana, è stata rinviata a lunedì. La Lega calcio ha annunciato che, in assenza di revoca del rinvio, prenderà provvedimenti nelle sedi appropriate. La 37ª giornata di Serie A sta attirando l’attenzione per le decisioni prese e le tensioni tra le parti coinvolte. La situazione si sta evolvendo mentre il calendario si avvicina alle ultime giornate del campionato.

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Il programma della 37ª giornata di Serie A sta diventando sempre più un caso. Ma andiamo con ordine, partendo dalla fine. L'atteso derby tra Roma e Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Lo ha reso noto all'ora di pranzo la Prefettura della Capitale, sottolineando che lo slittamento della partita tra giallorossi e biancocelesti è legato alla concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, programmata da tempo nella fascia pomeridiana di domenica 17 maggio, che vedrà in campo con ogni probabilità Jannik Sinner. Ecco la nota ufficiale: "Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roma-Lazio rinviata a lunedì ma la Lega calcio non ci sta: "Revocare o reagiremo nelle sedi opportune" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE Parma vs Lazio | Serie A 2025 - Video Game Simulation Notizie correlate Leggi anche: Roma-Lazio rinviata a lunedì ma la Lega fa ricorso al Tar. Leggi anche: Roma-Lazio lunedì, slittano anche altri 4 match della corsa Champions. Ma la Lega non ci sta Argomenti più discussi: Roma-Lazio, orario ancora aperto: perché il derby aspetta la decisione su sicurezza e Foro Italico; Trail Semprevisa: evento rinviato; La Lazio rimanda la salvezza del Parma, successo di misura della Fiorentina sul Como; Sassuolo vs Milan - Under 18 Serie A / B - Italia - Giornata 17 - Risultato in Diretta partita. Roma-Lazio rinviata a lunedì ma la Lega fa ricorso al Tar. x.com La sfida tra province continua - Il Palermo gioca in casa! - reddit.com reddit Roma-Lazio rinviata a lunedì sera ma la Lega fa ricorso al Tar. Cosa succede e quando si gioca in Serie AVista la concomitanza della finale degli Internazionali d’Italia, la Prefettura ha disposto il rinvio del Derby a lunedì sera. La Lega Serie A non ci sta e preannuncia ricorso al Tar ... ilgiornale.it