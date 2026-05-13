Nel consiglio comunale si è parlato del porto e di una somma di 11 milioni scomparsa. Due interrogazioni e una mozione sono state presentate in apertura. Il sindaco ha preso la parola, annunciando di voler mantenere un atteggiamento sereno, ma ha subito poi commentato in modo più deciso, accusando un membro dell’opposizione di irresponsabilità. La discussione si è infiammata nel corso della seduta.

Il porto è entrato in consiglio comunale con due interrogazioni e una mozione. Il sindaco Andrea Biancani si alza per rispondere e dice: "Oggi sarò Zen e quindi calmo e pacato". E’ durato un attimo: "Ma come si fa a dire che la colpa di quello che è successo ricade sulle mie spalle?", attacca subito alzando i toni, non rivolgendosi tanto ai banchi delle opposizioni, quanto al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Baiocchi che aveva attaccato sia Biancani che il suo predecessore Matteo Ricci. Il tutto subito dopo la manifestazione indetta dal primo cittadino sul piazzale tra i Due Porti contro la ‘sparizione’ degli 11 milioni destinati allo scalo cittadino per la realizzazione della cassa di colmata e per il dragaggio dei fondali ormai al limite per la navigabilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il porto e gli 11 milioni spariti. Biancani: "Oggi sarò zen". Poi si alzano subito i toni: : "Baiocchi irresponsabile"

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