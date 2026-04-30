Il porto della città ha subito un furto di 11 milioni di fondi destinati ai lavori di sviluppo. Il sindaco ha commentato che si tratta di una protesta generale, mentre il Club Nautico ha annunciato che non parteciperà alle attività legate al porto. Il sindaco ha anche affermato di rappresentare l’intera comunità, indipendentemente dalle posizioni politiche. La questione ha suscitato reazioni tra i cittadini e le istituzioni locali.

Portati via 11 milioni di fondi destinati per il porto. "Questo è uno scippo e la città non ci sta. Io rappresento tutti e non un colore politico. Gli 11 milioni ce li ha tolti un governo di centrodestra, ma se fosse stato un governo di centrosinistra avrei protestato uguialmente", dice il sindaco Andrrea Biancani. La storia è nota da anni: tutta la parte vecchia è insabbiata e si prende il mare solo con l’alta marea. Messo nel conto, dopo oltre 30 anni, solo un mini-dragaggio per 125mila euro che dovrebbe partire fra un paio di settimane per eliminare i punti del fondale più critici. Una situazione di grande difficoltà per cui parte la protesta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il porto e gli 11 milioni spariti. Il sindaco: "Protesta generale". Club Nautico: "Non ci saremo"

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