La mossa a sorpresa I Sudd Cobas occupano tutta piazza Europa | E non ce ne andiamo

Una mossa che ha spiazzato tutti. Altro che clima rovente, ora è incandescente. Nessuno si sarebbe mai immaginato che ieri, poco prima delle 13, il sindacato dei Sudd Cobas con una cinquantina di lavoratori, invadesse piazza Europa, la stessa piazza dove questo pomeriggio si dovrebbe (a questo punto il condizionale è d'obbligo) il presidio annunciato dal Comitato Remigrazione e riconquista (vicino alla destra estrema). "Noi da qui non ci muoviamo – hanno detto detto Luca Toscano e Sarah Caudiero dei Sudd Cobas – non permetteremo che questa piazza sia usata dai fascisti per uno scempio del genere, non permetteremo la deportazione", hanno ribadito sventolando la Costituzione.