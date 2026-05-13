Il piano della Puglia per assumere i giovani in azienda | come funziona il nuovo ' apprendistato duale'
In Puglia è stato firmato un protocollo d’intesa presso la sede regionale dell’Inps, con l’obiettivo di rafforzare l’uso dell’apprendistato duale. La misura mira a collegare meglio il mondo scolastico e quello produttivo, favorendo l’assunzione di giovani in azienda. La firma del documento segna l’avvio di iniziative per promuovere questo strumento, con l’intento di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Ridurre la distanza, talvolta siderale, tra le aule scolastiche e il mondo della produzione. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto ieri a Bari, presso la sede regionale dell’Inps, che punta a rilanciare con forza lo strumento dell’apprendistato duale sul territorio pugliese.🔗 Leggi su Baritoday.it
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