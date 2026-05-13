Il PF Racing concede il bis alla 24 ore di Messina
PF Racing ha vinto per il secondo anno consecutivo la 24 ore di Messina, una competizione che si è svolta nell’arco di un’intera giornata. La gara è durata 24 ore e si è conclusa con la vittoria della squadra, che ha ottenuto un risultato che si ripete dopo l’edizione precedente. La competizione si è svolta senza interruzioni e ha coinvolto diverse squadre in una sfida che ha durato tutto il giorno.
Un susseguirsi di emozioni nell’arco di 24 ore indimenticabili. Per il secondo anno di fila PF Racing trionfa alla 24H di Messina. Il titolato team tedesco, due volte campione del mondo, ha conquistato il successo al Kartodromo di Messina nella settima edizione della gara più spettacolare.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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