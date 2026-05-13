Il PF Racing concede il bis alla 24 ore di Messina

PF Racing ha vinto per il secondo anno consecutivo la 24 ore di Messina, una competizione che si è svolta nell’arco di un’intera giornata. La gara è durata 24 ore e si è conclusa con la vittoria della squadra, che ha ottenuto un risultato che si ripete dopo l’edizione precedente. La competizione si è svolta senza interruzioni e ha coinvolto diverse squadre in una sfida che ha durato tutto il giorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui