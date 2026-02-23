nascar reddick concede il bis ad atlanta

Tyler Reddick conquista il secondo successo a Atlanta, grazie a una strategia vincente e a una buona condizione delle vetture. La gara si è decisa negli ultimi giri, quando Reddick ha superato i rivali con un sorpasso deciso. La sua vittoria segna il decimo trionfo in carriera e il primo in questa pista, nota per le sue curve veloci e imprevedibili. Reddick ha dimostrato di saper sfruttare al meglio la sua vettura in ogni fase della competizione.

Due prove e due affermazioni nella NASCAR Cup Series 2026 per Tyler Reddick. L’americano si impone di forza ad Atlanta replicando alla perfezione il risultato di Dayton a, il #45 di 23XI Racing ha ottenuto con merito il 10mo successo in carriera, il primo nell’imprevedibile catino georgiano. La prima Stage è stata firmata da Austin Cindric (Team Penske Ford #2), l’azione è entrata nel vivo con la seconda frazione in cui l’evento è salito di colpi. Tre gli incidenti più significativi, il primo ha limitato ben tre delle quattro Toyota Camry schierate da Joe Gibbs Racing. Christopher Bell #20, Denny Hamlin #11 e Ty Gibbs #45 sono stati coinvolti da un impatto in curva 1-2, il primo vero colpo di scena che ha rallentato anche Cole Custer (Haas Chevrolet #41) e Josh Berry (Wood Brothers Racing Ford #21). 🔗 Leggi su Oasport.it

NASCAR, Reddick batte Elliott nell’ultimo giro e trionfa nella Daytona 500Tyler Reddick ha vinto la Daytona 500 del 2026, dopo aver battuto Chase Elliott nell’ultimo giro.

