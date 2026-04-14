Campo largo il M5S concede altre 24 ore al Pd e rinvia il tavolo

Le forze politiche del cosiddetto “campo largo” hanno deciso di posticipare ancora una volta le riunioni previste, concedendo ulteriori 24 ore al Partito Democratico per una risposta. La discussione tra i partiti coinvolti si è fermata temporaneamente, con il M5S che ha scelto di rinviare il tavolo di confronto. La situazione rimane in attesa di sviluppi, senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo rinvio nelle ecisioni delle forze politiche del cosiddetto “ campo largo ”. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di concedere ulteriori 24 ore al Partito Democratico prima di arrivare a una decisione definitiva sul futuro dell’alleanza. Il tavolo di confronto interno, inizialmente previsto per fare chiarezza sulla candidatura a sindaco e sugli equilibri della coalizione, è stato quindi posticipato. Una scelta che riflette le difficoltà interne al PD, ancora impegnato a trovare una sintesi condivisa sul nome da proporre per le prossime amministrative. il Movimento 5 Stelle considera questo ulteriore margine temporale come l’ultima possibilità per il PD di presentarsi con una proposta chiara.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campo largo, il M5S concede altre 24 ore al Pd e rinvia il tavolo Prende forma il tavolo del campo largo, M5S: "Partire da obiettivi e contenuti"Dopo numerose sollecitazioni, prende finalmente forma il tavolo del Campo Largo: il luogo necessario per mettersi al lavoro sulla definizione del... Il fronte del No non porta voti al campo largo: il sondaggio Swg conferma FdI in crescita e Pd e M5S in caloL’avvertimento alla sinistra arriva dagli addetti ai lavori: i voti del No non sono voti del campo largo.