Negli ultimi giorni, il prezzo del petrolio è aumentato, mentre le esportazioni russe sono diminuiste. Il governo russo ha recentemente ammesso che l’economia del paese non sta crescendo come previsto. Questa discrepanza tra il rialzo dei prezzi internazionali e la contrazione delle entrate dalla vendita di petrolio ha attirato l’attenzione degli analisti. La situazione evidenzia le tensioni tra il mercato globale e i dati ufficiali provenienti dalla Russia.

Vladimir Putin lo aveva detto giusto giusto qualche settimana fa. La Russia non cresce, non come dovrebbe almeno. Il capo del Cremlino, che il mondo vorrebbe arricchito dal conflitto in Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, aveva dichiarato a metà aprile che la crescita economica della Russia è in calo da due mesi consecutivi, con il Pil in contrazione dell’1,8% da gennaio a febbraio. In un incontro con i funzionari a Mosca, il presidente russo aveva affermato che l’industria manifatturiera, la produzione industriale e il settore edile hanno subito perdite. Chiedendo spiegazioni dettagliate a chi di dovere sul motivo per cui gli indicatori macroeconomici non sono all’altezza delle previsioni del governo e della Banca centrale russa.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il petrolio sale, ma la Russia scende. Il paradosso del Cremlino

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