il paradosso del prezzo dei carburanti che sale subito e scende lentamente

Il prezzo dei carburanti aumenta rapidamente quando ci sono tensioni geopolitiche o variazioni nei mercati finanziari, mentre la discesa avviene in modo molto più lento. Le accise italiane e le dinamiche del mercato interno contribuiscono a questa differenza di velocità nel cambiamento dei prezzi. Ogni volta che si verificano eventi internazionali o decisioni politiche, i costi alla pompa si modificano di conseguenza.

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