Roberta Zicari nuova coordinatrice cittadina dell’Udc | Costruiremo un percorso politico inclusivo

Roberta Zicari è stata ufficialmente nominata coordinatrice cittadina dell’Unione di Centro ad Agrigento. La consigliera comunale assume ora un ruolo di leadership all’interno del partito a livello locale. La nomina è stata comunicata dall’organizzazione politica, che ha scelto Zicari per guidare le attività e le iniziative sul territorio. La sua designazione rappresenta un passaggio importante per l’Unione di Centro nella città.

La consigliera comunale Roberta Zicari è stata nominata coordinatrice cittadina dell'Unione di Centro per la città di Agrigento. Avvocato, siede a Palazzo dei Giganti dove presiede la sesta commissione consiliare permanente. Dopo avere lasciato la Democrazia cristiana, ha scelto di aderire.