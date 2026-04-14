Il PRALC apre le porte alla città un percorso sensoriale tra desideri e consapevolezza

Il PRALC ha aperto le sue porte alla città, offrendo un percorso sensoriale dedicato alla trasformazione dei desideri in obiettivi concreti. L’evento, organizzato da Anna Rosa Ferrari, è stato inserito nel calendario ufficiale del Ministero. Durante l’iniziativa, sono state proposte attività finalizzate a sviluppare nuove competenze e a favorire la consapevolezza personale. La partecipazione ha coinvolto un pubblico vario, interessato a esplorare aspetti pratici e emotivi.

L’evento di Anna Rosa Ferrari si conferma nel calendario ufficiale del Ministero con il percorso per trasformare i desideri in obiettivi concreti e nuove competenze. Sabato 18 aprile il workshop sensoriale gratuito che unisce arte olfattiva e formazione. Durante la settimana, da lunedì 13 a.🔗 Leggi su Modenatoday.it Ladispoli, il cineteatro Massimo Freccia apre le porte alla cittàLadispoli, 30 marzo 2026 – Dopo anni di attesa, il cine teatro Massimo Freccia è pronto ad aprire le porte alla città. Bergamo 2026: l’ateneo apre le porte alla cittàIl pomeriggio del 20 marzo 2026 vedrà l’Università degli Studi di Bergamo aprire le sue porte nella Città Alta, trasformando gli spazi delle Officine...