Il PRALC apre le porte alla città un percorso sensoriale tra desideri e consapevolezza

Da modenatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il PRALC ha aperto le sue porte alla città, offrendo un percorso sensoriale dedicato alla trasformazione dei desideri in obiettivi concreti. L’evento, organizzato da Anna Rosa Ferrari, è stato inserito nel calendario ufficiale del Ministero. Durante l’iniziativa, sono state proposte attività finalizzate a sviluppare nuove competenze e a favorire la consapevolezza personale. La partecipazione ha coinvolto un pubblico vario, interessato a esplorare aspetti pratici e emotivi.

L’evento di Anna Rosa Ferrari si conferma nel calendario ufficiale del Ministero con il percorso per trasformare i desideri in obiettivi concreti e nuove competenze. Sabato 18 aprile il workshop sensoriale gratuito che unisce arte olfattiva e formazione. Durante la settimana, da lunedì 13 a.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Ladispoli, il cineteatro Massimo Freccia apre le porte alla cittàLadispoli, 30 marzo 2026 – Dopo anni di attesa, il cine teatro Massimo Freccia è pronto ad aprire le porte alla città.

Bergamo 2026: l’ateneo apre le porte alla cittàIl pomeriggio del 20 marzo 2026 vedrà l’Università degli Studi di Bergamo aprire le sue porte nella Città Alta, trasformando gli spazi delle Officine...

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.