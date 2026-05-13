Il Pentagono pensa al caccia del futuro | cosa sappiamo dell' XA103
Il Pentagono sta sviluppando il nuovo caccia denominato XA103, un progetto che mira a rafforzare la capacità aerea degli Stati Uniti nel quadro delle tensioni con Cina e Russia. Le informazioni disponibili indicano che il velivolo sarà progettato per rispondere alle sfide tecnologiche e strategiche delle future operazioni militari. Al momento, non sono stati divulgati dettagli tecnici o tempi di realizzazione ufficiali.
Nel confronto strategico tra Stati Uniti, Cina e Russia, la superiorità aerea del prossimo decennio non sarà determinata esclusivamente dalla furtività o dalla qualità dei sistemi d’arma, ma dalla capacità di integrare propulsione avanzata, gestione energetica, sensoristica e resilienza elettronica in un’unica architettura operativa. È in questo quadro che assume particolare rilievo il programma XA103 sviluppato da Pratt & Whitney per conto della United States Air Force nell’ambito del progetto NGAP (Next Generation Adaptive Propulsion). L’annuncio diffuso da RTX lo scorso 8 maggio segna un’evoluzione importante: il motore adattivo XA103 ha completato con successo la fase di verifica digitale dell’assemblaggio ed entra ora nella delicata transizione verso la costruzione fisica del dimostratore tecnologico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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