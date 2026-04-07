Il futuro del Castello dell' Oscano | cosa sappiamo finora

Il Castello dell'Oscano, un tempo scenario di celebrazioni e incontri conviviali, ha attirato l'attenzione per le sue vicende recenti. Nei mesi scorsi si sono svolti accertamenti e verifiche sulle proprietà e sull'uso degli spazi. Attualmente, sono in corso indagini che coinvolgono diverse figure legali, mentre la proprietà del castello rimane oggetto di discussioni pubbliche. Le autorità stanno analizzando i documenti e i passaggi amministrativi relativi alla struttura.

Casa di cerimonie e lusso, poi l'abbandono. Ma all'orizzonte ci sono novità Svolta per il Castello Gallenga Stuart: venduto il gioiello neogotico di Perugia. Cosa sappiamo finora Verde, vino, relax: l'Umbria è la nuova Toscana dei ricchi americani. Le zone in cui stanno comprando Cinquemila euro a notte. Chi sono i signori del turismo extra lusso in Umbria e cosa stanno progettando Rivoluzione al Trasimeno: arriva un villaggio turistico. Vi svelo il progetto e chi c’è dietro Autovelox e T-Red in Umbria: tutto quello che c'è da sapere. La mappa, i limiti e i nuovi apparecchi . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il nuovo proprietario, il polo green. Cosa sappiamo finora sul futuro dell'ex UnoaerreIl complesso industriale è composto da due unità per una superficie complessiva pari a circa 75mila metri quadrati.

Svolta per il Castello Gallenga Stuart: venduto il gioiello neogotico di Perugia. Cosa sappiamo finoraUna storia ricchissima - dagli ospiti illustri D’Annunzio, Nobile e Marconi, alla sede del comando della Wehrmacht - poi l’abbandono.

Temi più discussi: Arte e riflessione ambientale nella mostra di Valerio Berruti al Castello di Roddi; Torna sul mercato lo storico Castello di Cusago e vale quasi 10 milioni: tra gli ex proprietari anche Berlusconi; Al Castello di Miramare la mostra Una sfinge l’attrae. Massimiliano d’Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna; Santa Marinella, Minghella: Il Castello al centro del programma.

Santa Marinella, Minghella: Il Castello al centro del programmaLa questione del Castello di Santa Severa entra nel vivo della campagna elettorale. Il candidato sindaco Minghella interviene di nuovo con fermezza sulla gestione del polo museale, esprimendo contrari ... trcgiornale.it

Il castello di Montaldo e il futuro del turismo d'eliteRoma, 14 lug. (askanews) - Il settore del turismo d'affari in Italia fatica a trovare strutture che sappiano coniugare prestigio, esclusività e funzionalità per i grandi brand nazionali e ... quotidiano.net

IL CASTELLO ERRANTE – Spazio Ludico | INVERNO 2026 Il gioco torna protagonista in Valsamoggia! Riparte anche nel 2026 Il Castello Errante – Spazio Ludico, il sabato pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo: un’occasione per divertirsi, socializza - facebook.com facebook

Clima quasi estivo a Pasquetta: Castello, musei e laghi fanno il pieno x.com