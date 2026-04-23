Tra concept e realtà: il futuro caccia imbarcato della US Navy prende forma. Il programma FA-XX, velivolo di 6ª Generazione, è al centro del rinnovamento della flotta americana Dopo l’esclusione di Lockheed Martin, Boeing e Northrop Grumman erano le favorite, e la pubblicazione di un video promozionale realizzato al computer da parte di quest’ultima potrebbe suggerire un determinato vantaggio nella competizione industriale. "Siamo fiduciosi nella nostra capacità di fornire la nostra soluzione alla Marina”, hanno detto alla Northrop Grumman, mentre il Capo delle Operazioni Navali statunitensi non ha esplicitamente confermato o smentito se il suo commento si riferisse a Northrop Grumman quando ha accennato “all'incapacità di un appaltatore di rispettare le tempistiche richieste dalla Marina per l’FA-XX”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spunta un nuovo video dell'F/A-XX: cosa sappiamo del prossimo caccia dell'Us Navy

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