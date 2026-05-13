Il paziente zero il raton colilargo l’isolamento | storia della prima epidemia di hantavirus

Un villaggio della Patagonia argentina è stato teatro della prima epidemia di hantavirus mai registrata, coinvolgendo un paziente definito come il primo caso. La diffusione della malattia è stata collegata alla presenza di roditori, in particolare il raton colilargo, considerato vettore del virus. La risposta sanitaria ha portato all’isolamento dei soggetti infetti e alla messa in atto di misure di contenimento. Questa vicenda rappresenta un episodio pionieristico nella storia delle epidemie di hantavirus.

Un villaggio della Patagonia argentina ha vissuto un’epidemia di hantavirus prima del resto del mondo. È successo nel 2018-2019, quando a Epuyen, 1.300 abitanti, 11 persone sono morte. Senza alcuna ripercussione globale, spiega oggi l’Afp che racconta la storia. «Perdere mio padre e le mie due sorelle in meno di un mese. Nessuno era preparato a vedere una tavola imbandita vuota in pochi giorni», racconta Mailen, 33 anni, all’agenzia. Suo padre Aldo Valle si ammalò dopo una festa di compleanno nel villaggio nel novembre 2018. C’erano un centinaio di invitati. Il paziente zero. «La persona che aveva il virus era allo stesso tavolo con lui. A quel tavolo ci furono diversi contagi e alcune persone morirono», racconta Mailen.🔗 Leggi su Open.online

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