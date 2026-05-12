Dopo che i 28 passeggeri della nave crociera Hondius hanno lasciato la nave a Tenerife e sono sbarcati sul porto di Granadilla, si è conclusa la loro permanenza in isolamento. Il ministero ha disposto una quarantena di sei settimane per la nave in attesa di ulteriori controlli. Tra i passeggeri, due italiani sono stati posti in isolamento, mentre un paziente veneto ha ricevuto esiti negativi ai test. La nave è ora diretta verso i Paesi Bassi.

Gli ultimi 28 passeggeri sono scesi dalla nave crociera Hondius, direttamente sulla banchina del porto di Granadilla, a Tenerife, vincendo le resistenze del governo delle Canarie che l'aveva tenuta dall'alba di domenica al largo. Il peggioramento delle condizioni meteo ha complicato l'ultima fase dello sbarco dalla nave focolaio di hantavirus, che ha provocato tre morti e sette contagi confermati e continua a produrre nuovi casi anche dopo i rimpatri, tra cui quello di un cittadino americano risultato positivo. "Missione compiuta" con successo, ha affermato il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus - con accanto...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus: la Hondius salpata per i Paesi Bassi. Il ministero: 'Quarantena di 6 settimane'. Due italiani in isolamento, negativo il paziente veneto

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