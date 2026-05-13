Il Patto europeo sull’asilo sta attirando l’attenzione del governo in modo crescente. Man mano che vengono definiti i dettagli, aumentano anche le perplessità espresse da chi si oppone alle nuove norme. Questi dubbi riguardano aspetti pratici e applicativi, e la discussione si intensifica tra le diverse parti coinvolte. La questione si inserisce nel dibattito politico e legale sulle politiche migratorie dell’Unione Europea.

Rimpatriota L'obiettivo è limitare la libertà di movimento dentro le frontiere Ue. La relazione della prefetta Rabuano: identificazioni e controlli per bloccare i migranti. «Ci è stato imposto il numero più alto di procedure obbligatorie», dice la rappresentante del Viminale Rimpatriota L'obiettivo è limitare la libertà di movimento dentro le frontiere Ue. La relazione della prefetta Rabuano: identificazioni e controlli per bloccare i migranti. «Ci è stato imposto il numero più alto di procedure obbligatorie», dice la rappresentante del Viminale Il Patto Ue rischia di trasformarsi in un boomerang per il governo Meloni. Via via che si chiariscono gli aspetti concreti, i tanti dubbi sollevati dai critici acquistano valore.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il Patto europeo sull’asilo è un boomerang per Meloni

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