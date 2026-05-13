Il Patto europeo sull’asilo è un boomerang per Meloni

Da cms.ilmanifesto.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Patto europeo sull’asilo sta attirando l’attenzione del governo in modo crescente. Man mano che vengono definiti i dettagli, aumentano anche le perplessità espresse da chi si oppone alle nuove norme. Questi dubbi riguardano aspetti pratici e applicativi, e la discussione si intensifica tra le diverse parti coinvolte. La questione si inserisce nel dibattito politico e legale sulle politiche migratorie dell’Unione Europea.

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