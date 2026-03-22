Negli Stati Uniti, alcuni indicatori economici mostrano segnali preoccupanti che potrebbero portare a una situazione di stagflazione a livello globale. Un esperto commenta le analogie tra l’attuale scenario e quello del 1973, mentre altri analisti evidenziano che il rischio, ancora nascosto, potrebbe presto diventare evidente. La possibilità di una stagnazione economica con inflazione elevata si fa strada tra le preoccupazioni degli esperti.

Il rischio per ora è sottotraccia. Ma diversi segnali fanno temere che potrebbe materializzarsi. A partire dagli Stati Uniti. Si parla di stagflazione, un mix mefitico di inflazione elevata e crescita debole o stagnante. Una delle situazioni più difficili da gestire per governi e banche centrali, perché le politiche che servono a ridurre l’inflazione tendono a deprimere ulteriormente l’attività economica e viceversa. Gli anni Settanta insegnano: la strada per uscirne fu lunga e dolorosa. Il paradosso è che a scatenare la tempesta perfetta che ora spaventa la Casa Bianca in vista delle elezioni di Midterm non sono stati accidenti esterni, bensì politiche e scelte strategiche del presidente di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Boomerang Trump sull’economia mondiale: rischio stagflazione più vicino. Krugman: “Scomode analogie con il 1973”

Articoli correlati

Fabio Panetta smonta i dazi di Trump: «Non hanno frenato il commercio mondiale. E l’onere ricade soprattutto sull’economia Usa»L’onere dei dazi imposti da Donald Trump sul resto del mondo «finora è ricaduto soprattutto sull’economia statunitense».

Il caso Good dimostra che il mantra “più armi per tutti” è un boomerang per TrumpL’uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente dell’agenzia Ice (Immigration and Customs Enforcement) rischia di aprire un’ulteriore faglia...

Contenuti e approfondimenti su Boomerang Trump

Discussioni sull' argomento Un anno di dazi di Trump, nessun vantaggio per l’economia Usa. Effetto boomerang su posti di lavoro, deficit commerciale, prezzi; Iran, la strategia incerta di Trump tra guerra e petrolio; I 12 errori commessi da Trump nella guerra all'Iran; Trump vuole rivoluzionare il voto negli Usa: il Save America Act tra spaccature repubblicane e rischio boomerang.

Dazi Usa, che boomerang per Trump. I dati su manifattura e deficit commerciale a quasi un anno dal Liberation DayQuesto articolo è stato pubblicato su Macrobussola, la newsletter di Francesco Ninfole che fa il punto sull’economia globale con focus su banche centrali e settore finanziario. Per riceverla ci si può ... milanofinanza.it

L’Iran lo sa: Hormuz è il punto debole del mondo. È lì che colpisce. È questa la crisi che smaschera il fallimento di Netanyahu e Trump Non è una guerra lampo ma un boomerang globale: l’escalation voluta da Israele e sostenuta dagli Stati Uniti sta colpendo facebook