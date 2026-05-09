Dopo le recenti elezioni in Ungheria, il nuovo premier ha confermato il rapporto stabile con l’Italia e la presidente del Consiglio. Nonostante il cambio di leadership, gli impegni condivisi sul fronte dell’immigrazione sono rimasti invariati, con un focus sulla lotta all’illegalità. La sinistra italiana, già scossa dalla vittoria del nuovo governo ungherese, ha assistito a questa conferma senza modifiche nelle posizioni ufficiali.

Cambiano i capi di governo in Ungheria, ma il rapporto con l’Italia e Giorgia Meloni resta intatto. Péter Magyar ha vinto le elezioni meno di un mese fa, mettendo fine all’epopea di Viktor Orbán, ma gli entusiasmi della sinistra italiana, già raffreddatisi, ieri hanno ricevuto una doccia gelata. Magyar, conservatore e leader di un partito che appartiene all’ala destra dei Popolari europei, pur non essendo ancora entrato in carica, ha scelto Meloni come primo leader con cui avere un incontro bilaterale. È lui stesso, a colloquio finito, a fare un bilancio sui social network: «Abbiamo constatato che Italia e Ungheria condividono posizioni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni-Magyar, il patto sull'immigrazione: "Come fermermo l'illegalità"

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