Da Antigone ad Aldrovandi | a ‘Splendida Cornice’ il racconto di una madre che ha cambiato il finale della tragedia

Nella puntata recente di ‘Splendida Cornice’, condotto da Geppi Cucciari su Rai 3, si è parlato di una madre che ha deciso di cambiare il finale di una tragedia, collegando un parallelo tra Antigone e un caso di cronaca avvenuto a Ferrara. Durante il programma, l’attrice Vanessa Scalera ha discusso di questa vicenda, evidenziando il ruolo della memoria e delle scelte personali nel racconto di eventi drammatici.

Un parallelismo potente, che attraversa i secoli e arriva fino a Ferrara. Nel corso della recente puntata di ‘Splendida Cornice’, il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3, il dialogo con l’attrice Vanessa Scalera ha riportato al centro una delle vicende più dolorose della cronaca.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Dopo il silenzio: il racconto di Trentini tra cella, vasca e la voce della madre che ha riportato la luciditàAlberto Trentini, il cooperante veneziano liberato il 12 gennaio dopo 423 giorni trascorsi in carcere in Venezuela, ha raccontato per la prima volta... Splendida Cornice: Jovanotti da Singapore e BelinelliLa trasmissione Splendida Cornice tornerà in onda su Rai 3 giovedì 12 marzo alle 21.