Giovedì 12 marzo alle 21.20 su Rai 3 torna l’appuntamento con Splendida Cornice, una trasmissione che ospita artisti e atleti provenienti da tutto il mondo. La puntata vede la partecipazione di Jovanotti, in collegamento da Singapore, e di Belinelli, presente in studio. La trasmissione, condotta da un volto noto, si prepara a proporre un confronto tra personalità di diversa provenienza e carriera.

La trasmissione Splendida Cornice tornerà in onda su Rai 3 giovedì 12 marzo alle 21.20 con una puntata ricca di ospiti internazionali e nazionali. Geppi Cucciari guiderà un incontro culturale che mescola musica, sport e teatro attraverso collegamenti diretti e presenze fisiche nello studio. Tra i protagonisti spicca Lorenzo Jovanotti, che si collegherà da Singapore per condividere le sue recenti esperienze artistiche globali. La serata prevede anche l’arrivo in studio di Marco Belinelli, ex cestista e ora attore cinematografico, oltre a Lino Guanciale e Rocco Papaleo. L’appuntamento promette di unire divulgazione e intrattenimento con un format imprevedibile, coinvolgendo anche esperti come Amalia Ercoli Finzi e lo psicoterapeuta Alberto Penna nel dibattito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Splendida Cornice: Jovanotti da Singapore e Belinelli

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