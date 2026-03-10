Quanto costa parcheggiare l' auto a piazzale Africa dopo i primi 90 minuti gratis | i prezzi

A partire da maggio 2025, con l'apertura del supermercato, è entrato in funzione il parcheggio di piazzale Africa a Viterbo. Dopo i primi 90 minuti gratuiti, sono stati applicati nuovi prezzi per la sosta. Per quasi un anno, l’area di sosta non è stata soggetta a regolamentazione né a tariffe ufficiali, lasciando i veicoli senza un preciso sistema di pagamento.

Dopo quasi un anno a costo zero, l'area adiacente al nuovo supermercato cambia regole. Francigena ha deciso gli importi orari e la franchigia a tutela dei clienti L'inaugurazione è avvenuta a maggio del 2025 in concomitanza con l'apertura del supermercato. Da quel momento e per quasi un intero anno l'area di sosta di piazzale Africa a Viterbo non è stato regolato. La riqualificazione dello slargo, realizzata e curata direttamente dal gestore del supermercato, ha rappresentato uno dei primi casi di sinergia tra ente pubblico e realtà private in città. I patti stipulati all'epoca della riqualificazione parlavano chiaro e prevedevano un affidamento a Francigena, allineando lo spazio alle regole degli altri stalli blu del capoluogo ma tutelando l'utenza con un bonus di tempo a costo zero. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

