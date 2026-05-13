Il panico per il satanismo non è mai passato

Il timore per il satanismo continua a influenzare il dibattito pubblico, alimentando teorie del complotto e atteggiamenti estremisti. Questo fenomeno si manifesta attraverso la diffusione di credenze infondate e manifestazioni di fanatismo, spesso utilizzate per giustificare atteggiamenti reazionari. Nonostante la mancanza di prove concrete, queste idee persistono e trovano spazio anche in contesti sociali e culturali diversi.

Continua ad alimentare teorie del complotto, fanatismi e ideologie reazionarie, non solo tra religiosi, adattandosi a qualsiasi contesto In uno dei momenti di maggiore successo commerciale dei pupazzetti pelosi Labubu, nel 2025, c’erano genitori che ne discutevano con preoccupazione sui social, perlopiù negli Stati Uniti e nel Regno Unito. A parte i soliti critici delle derive consumistiche, alcuni temevano che i pupazzetti fossero maligni. Qualcuno aprì un sito per sostenere un’analogia tra Labubu e il demone assiro Pazuzu (quello del film del 1973 L’esorcista) e per raccogliere soldi per comprare e distruggere il «demone alfa», un Labubu da collezione venduto a un’asta a Pechino, il più grande del mondo.🔗 Leggi su Ilpost.it

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