Il presidente della Repubblica ha pronunciato un discorso in occasione del 25 aprile, partendo da San Severino Marche. Ha ricordato che il passato non è mai realmente tramontato e ha sottolineato l'importanza della Resistenza come parte della storia nazionale. Nel suo intervento ha evidenziato come questa giornata rappresenti una festa condivisa da tutti gli italiani. La commemorazione si è concentrata sui valori della libertà e della resistenza contro le oppressioni.

«Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani amanti della libertà» Il presidente Sergio Mattarella ha definito subito il senso della ricorrenza: «Il 25 aprile celebriamo la festa di tutti gli italiani amanti della libertà». Un passaggio che restituisce alla giornata una dimensione condivisa, oltre le divisioni. Da qui il richiamo all’unità e ai valori fondanti della Repubblica: «Da San Severino Marche intendiamo sottolineare, insieme al carattere della nostra ferma unità, la nostra determinazione nella difesa delle nostre libertà, la nostra convinta apertura a condividere, con gli altri popoli, i valori della giustizia e della pace». E ancora: «A muoverci non è un sentimento celebrativo di maniera.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 25 aprile, il discorso di Sergio Mattarella: «Il passato non è mai morto, ora e sempre Resistenza»

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Nel giorno del 25 aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito il valore fondante della Liberazione, sottolineando l’impegno dell’Italia nella difesa di libertà, unità e pace. Intervenendo a San Severino Marche, Mattarella ha evidenziato l x.com