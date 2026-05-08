Nelle agende trovate durante le indagini a Garlasco sono state rinvenute fotografie scattate di nascosto e appunti che trattano temi come satanismo e cadaveri. La Procura di Pavia e i carabinieri di Milano hanno ritenuto che una risposta negativa sia stata il motivo che ha portato alla riapertura dell’indagine. La madre della persona coinvolta si è detta molto preoccupata dopo aver appreso le nuove informazioni.

Tutto ruota attorno a un "no". Secondo la ricostruzione della Procura di Pavia e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, è stata una risposta negativa a scatenare la violenza che il 13 agosto 2007 costò la vita a Chiara Poggi nella villetta di Garlasco. L'unico iscritto nel registro degli indagati è Andrea Sempio, un conoscente della vittima. Sempio e il movente Il movente ipotizzato dagli inquirenti è di natura sessuale: Sempio avrebbe visto un video intimo della ragazza e, dopo un approccio respinto, avrebbe perso il controllo.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, cosa c'è nelle agende horror di Sempio: foto di nascosto e note su satanismo e cadaveri. Gli appunti: riaperta indagine, mamma in panico

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