In occasione delle celebrazioni per gli 850 anni della Battaglia di Legnano, il Palio si è svolto in trasferta al Quirinale. Durante l’evento sono state presentate una moneta commemorativa, un volume con immagini del Palio e una targa raffigurante il Carroccio con l’iscrizione “Dovunque è Legnano“. Il presidente è stato invitato a partecipare di persona all’evento.

La moneta celebrativa per gli 850 anni della Battaglia di Legnano, un volume contenente immagini del Palio e una targa celebrativa raffigurante il Carroccio con incisa la frase “Dovunque è Legnano“. Sono i doni che la delegazione della Fondazione Palio e del Comune di Legnano hanno lasciato ieri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro fissato nell’arco delle iniziative che accompagnano la celebrazione dell’850esimo anniversario della Battaglia. Il sindaco Lorenzo Radice ha sottolineato come lo spirito che dimostrarono i Comuni nel 1176, quello dell’unità nella diversità, si ritrova nel motto del Collegio...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Palio in trasferta al Quirinale: "Bene identitario e culturale. Presidente, venga di persona"

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