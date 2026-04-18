La città si prepara a celebrare un evento tradizionale che si ripete ogni anno fino al 31 maggio. Il Palio, che richiama la vittoria del popolo nella storica Battaglia di Legnano, torna a essere protagonista con riti e celebrazioni. La rievocazione storica coinvolge diverse iniziative che si svolgono nel centro cittadino e vede anche una partecipazione simbolica presso il Quirinale.

“La storia di un trionfo” è il filo conduttore che accompagnerà la città fino al 31 maggio, quando il Palio tornerà a rievocare, tra riti e tradizione, la vittoria del popolo nella storica Battaglia di Legnano. Un’edizione che assume un valore ancora più simbolico, nel segno degli 850 anni dallo scontro del 1176. A raccontarne il significato è il Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci, che evidenzia come l’immagine scelta per la campagna richiami i simboli più rappresentativi della battaglia: il Carroccio, la Compagnia della Morte e la Croce di Ariberto da Intimiano. In primo piano domina la figura del guerriero, accompagnata da un richiamo alla prima statua del 1876 e da una scena che celebra il momento della vittoria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La storia di un trionfo. Il Palio rievoca la Battaglia. E vola anche al Quirinale

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