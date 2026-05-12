La Città di Legnanoa Roma per presentare il Palio al Presidente Mattarella

La città di Legnano ha annunciato la presentazione di un nuovo Palio al Presidente della Repubblica. La cerimonia si terrà a Roma e coinvolge diverse autorità locali e regionali. Contestualmente, è stata emessa una moneta commemorativa per gli 850 anni dalla Battaglia di Legnano. La data della presentazione è fissata per il 12 maggio 2026.

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Legnano (Milano), 12 maggio 2026 – La moneta celebrativa gli 850 anni della Battaglia di Legnano, un volume contenente immagini del Palio di Legnano e una targa celebrativa raffigurante il Carroccio sulla quale vi è incisa la frase "Dovunque è Legnano": sono questi i doni che la delegazione della Fondazione Palio e del Comune di Legnano ha lasciato questa mattina al presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro fissato nell’arco delle iniziative che accompagnano la celebrazione dell’850esimo anniversario della Battaglia. Un incontro di grande emozione. “L’incontro al Quirinale è stato per tutti noi un momento di grande emozione e di autentico orgoglio istituzionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Città di Legnanoa Roma per presentare il Palio al Presidente Mattarella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il presidente Mattarella in città per il giuramento dei 400 allievi carabinieri \ VIDEOGiorno di festa alla Caserma Felice Maritano, sede della scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, per il giuramento di 400 allievi. "La nostra medaglia al presidente Mattarella"Il cuore di Forlimpopoli ha battuto forte, ieri, tra i saloni solenni del Quirinale. Argomenti più discussi: Da Legnano a Mauthausen, studenti in partenza con Anpi per il viaggio della memoria; Legnano a Mauthausen: una quarantina di legnanesi alla manifestazione internazionale; Ruspa a fuoco in un cantiere in via Legnano a Parabiago. #RagazziDiStrada - Results on X | Live Posts & Updates x.com A. D. 2026: il Palio di Legnano varca la soglia del Quirinale accolto dal presidente Sergio MattarellaE' stata ricevuta questa mattina nel Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la delegazione legnanese del Palio, composta dal ... settenews.it