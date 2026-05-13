Il padre di Sonia Bottacchiari | Quando verranno a casa ci parleremo in serenità sono rinato

Il padre di Sonia Bottacchiari ha dichiarato che, una volta che le persone coinvolte arriveranno a casa, si incontreranno in un’atmosfera serena e senza problemi. Ha aggiunto di sentirsi rinato dopo aver ricevuto la notizia del ritrovamento dei tre. Le sue parole sono state pubblicate in un comunicato ufficiale, e si riferiscono alla speranza di un dialogo pacifico tra le parti coinvolte.

“Quando verranno a casa ci parleremo in serenità, senza problemi". Riccardo Bottacchiari, padre di Sonia e nonno dei due figli adolescenti tira un sospiro di sollievo dopo la notizia del ritrovamento dei tre. Stanno bene e sono al sicuro. “Quando ho saputo la notizia sono rinato” ha proseguito.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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