Scompare con i figli in Friuli | trovate due lettere di Sonia Bottacchiari a casa del padre Si pensa al suicidio – Il video

Una donna di 49 anni è scomparsa il 20 aprile insieme ai suoi due figli di 14 e 16 anni in Friuli. Le forze dell'ordine hanno trovato due lettere scritte da lei nella casa del padre, mentre proseguono le ricerche. Le autorità stanno valutando le possibili motivazioni dietro la scomparsa, che potrebbe essere collegata a un gesto estremo. Un video diffuso mostra le ultime notizie sull’accaduto.

Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato due lettere al padre. Un aspetto che getta un’ombra sull’intera vicenda. La prima lettera è stata trovata dal padre di lei, nella sua abitazione. A individuarla con l’uomo l’inviato di SkyTg24 Flavio Isernia. Dallo scritto, di cui sono stati avvisati i carabinieri, emerge una « situazione di sofferenza e inquietudine », precisano dalla emittente. La donna il 20 è partita insieme ai figli e ai 4 cani da Castell’Arquato, nel Piacentino, in direzione Friuli. Nei giorni scorsi è stata trovata l’auto, a Tarcento (Udine) ma da giorni il gruppo non dà più sue notizie.🔗 Leggi su Open.online

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Scompare con i figli in Friuli: trovata una lettera di Sonia Bottacchiari a casa del padre. «Situazione di sofferenza e inquietudine» – Il videoSonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera al padre.

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