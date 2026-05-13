Il processo per diffamazione che coinvolge Giuliano Giuliani, padre di Carlo Giuliani ucciso durante gli scontri del G8 di Genova nel 2001, si è concluso senza una sentenza nel merito. La causa riguardava dichiarazioni rilasciate dal padre del ragazzo. La vicenda si è conclusa con un'assenza di decisione sulla causa principale, lasciando irrisolto il procedimento giudiziario.

Si chiude senza una sentenza nel merito il processo per diffamazione a carico di Giuliano Giuliani, padre di Carlo Giuliani, il ragazzo ucciso durante gli scontri del G8 di Genova del 2001. Il giudice del Tribunale di Varese Alessandra Sagone ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’uomo, oggi quasi novantenne, dopo l’esito della perizia psichiatrica. Secondo lo psichiatra Lorenzo Mapelli, Giuliani versa in una condizione di totale incapacità di intendere e di volere, aggravata da un importante decadimento cognitivo che lo rende incapace di affrontare un processo. Una situazione clinica già documentata dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Gilberto Pagani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il padre di Carlo ucciso al G8: "Vizio totale"

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