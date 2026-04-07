Asso uccise il comandante in caserma a colpi di pistola | Antonio Milia assolto in via definitiva per vizio totale di mente

Il 27 ottobre 2022, un militare ha sparato e ucciso il suo comandante all’interno di una caserma situata nella zona di Asso. La causa dell’episodio è stata collegata a problemi psichici, portando alla decisione di assoluzione definitiva per vizio totale di mente. La sentenza, ormai definitiva, impedisce ulteriori procedimenti legali contro l’imputato, anche se il caso non si considera completamente chiuso.

Assoluzione definitiva per incapacità totale. Ora la Procura valuta le responsabilità della commissione che lo dichiarò idoneo e gli restituì l’arma La decisione è definitiva, ma non chiude completamente il caso. Antonio Milia, il militare che il 27 ottobre 2022 sparò e uccise il suo comandante, il luogotenente Doriano Furceri, nella caserma di Asso, non potrà più essere processato per l’omicidio. L’iter davanti alla giustizia militare si è concluso con una sentenza irrevocabile di assoluzione, fondata sul riconoscimento di un vizio totale di mente dovuto a un disturbo delirante. A riportarlo sono La Provincia di Como e Il Giorno. Sul piano giudiziario, però, restano ancora sviluppi possibili. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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