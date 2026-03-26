Minacciava e picchiava la madre | assolto per vizio totale di mente

Un uomo accusato di aver minacciato e picchiato la madre convivente è stato assolto dal tribunale di Agrigento. La decisione si basa sulla valutazione che il imputato fosse non imputabile a causa di un vizio totale di mente al momento dei fatti. La corte ha quindi dichiarato l’uomo non imputabile per i reati contestati, che riguardavano maltrattamenti e lesioni aggravate.

Il tribunale di Agrigento ha assolto un uomo accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della madre convivente, dichiarandolo non imputabile per vizio totale di mente. La sentenza, emessa dal giudice Manfredi Coffari, accoglie le conclusioni della perizia psichiatrica disposta dal tribunale ed eseguita dallo psichiatra Sergio Cinque, secondo cui l’imputato era affetto da un disturbo delirante di tipo misto al momento dei fatti. Il pubblico ministero Manuela Sajeva aveva chiesto l’assoluzione, condividendo le conclusioni dei periti. La difesa, rappresentata dall’avvocato Alfonso Neri, si era associata alla richiesta. Dalle indagini e dalle testimonianze è emerso che l’uomo, tra il 2022 e il 2024, aveva sottoposto la madre a un regime di vita definito “insostenibile e penoso”, fatto di aggressioni, minacce e umiliazioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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