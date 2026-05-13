Il nuovo Umanesimo rinasce a Firenze con la mostra evento Sacro Corpo di Donna

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, l’11 maggio è stata inaugurata alla Libreria Salvemini una mostra intitolata “Sacro corpo di Donna”, curata dal giornalista e critico d’arte Umberto Giusto Putzu, fondatore del movimento Art World Vibes. L’esposizione si concentra su opere d’arte che rappresentano il corpo femminile in chiave sacra, e rimarrà aperta fino a una data da definire. La mostra segna il ritorno del nuovo Umanesimo nella città.

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Firenze, 13 maggio 2026 – Si è aperta l’11 maggio alla Libreria Salvemini a Firenze (in piazza Salvemini, 18) la mostra-evento “Sacro corpo di Donna”, ideata e curata dal giornalista e critico d’arte Umberto Giusto Putzu, fondatore del movimento artistico Art World Vibes. Resterà aperta e visitabile fino al 24 maggio. Numerosa la partecipazione di pubblico all’inaugurazione, erano presenti infatti un centinaio di persone. Protagonista della mostra è Sofia Nisticò Ducci, che interpreta il tema del corpo femminile come simbolo di armonia, identità e rinascita. L’esposizione riunisce opere fotografiche realizzate dalla stessa Sofia insieme all’artista fotografo Piero Alessandra, in un dialogo creativo che supera il tradizionale rapporto tra fotografo e modella.🔗 Leggi su Lanazione.it

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