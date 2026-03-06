La bellezza e il coraggio di essere donna | mostra-evento

Domenica 8 marzo 2026 alle 17.30 si terrà a San Vito dei Normanni una mostra-evento intitolata “La bellezza e il coraggio di essere donna” presso la Saletta comunale. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Tutto quello che vorrei”, presieduta da Filomena D’Agnano, e invita il pubblico a partecipare a un’esposizione dedicata a tematiche legate alla figura femminile.

SAN VITO DEI NORMANNI - Domenica 8 marzo 2026, alle ore 17.30, presso la Saletta comunale di San Vito dei Normanni, si terrà la mostra–evento "La bellezza e il coraggio di essere donna", iniziativa promossa dall'associazione "Tutto quello che vorrei", presieduta da Filomena D'Agnano, promossa anche da Impresa Donna Confesercenti Brindisi e patrocinata dal Comune di San Vito dei Normanni. Protagoniste della serata saranno le opere pittoriche di Filomena D'Agnano, in un percorso artistico interamente dedicato alla donna in ogni sua sfaccettatura: madre, lavoratrice, donna stanca ma resiliente, estroversa, sensibile, coraggiosa.

