Braciere olimpico ultimi giorni per assistere allo show gratis dalle 19 alle 23 all’Arco della Pace | fino a quando?

Fino al 12 marzo 2026, le persone possono ancora vedere il braciere olimpico all’Arco della Pace a Milano, ogni sera dalle 19 alle 23, con uno spettacolo gratuito che si ripete ogni ora. Questo evento è diventato un punto di riferimento per chi visita la zona e rappresenta un simbolo della Milano che ospita le Olimpiadi. Le ultime occasioni per assistere a questa attrazione sono previste per questa data.

Milano, 12 marzo 2026 – Ultimi giorni per assistere allo spettacolo del braciere olimpico all’Arco della Pace, il mini-show gratuito in programma dalle 19 alle 23 allo scoccare di ogni ora diventato un simbolo della Milano a cinque cerchi. Il calderone è tornato ad accendersi nella sera del 5 marzo sera intorno alle 21.30 in concomitanza del via ai Giochi Paralimpici Invernali. Il braciere si spegnerà domenica 15 marzo, in parallelo alla cerimonia di chiusura dei Giochi. Arco della Pace accensione braciere olimpico, Milano, 6 Marzo 2026, AnsaAndrea Fasani Lo show di musica e luci all’Arco della Pace. Il braciere, come noto, si trova all’Arco della Pace, davanti al Parco Sempione, con una vista suggestiva sul Castello Sforzesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

