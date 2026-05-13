Il Nero di Pecorara incontra il pastificio Groppi | nascono i Raviolini ripieni di tartufo

Durante la fiera Tuttofood, presso la Fiera di Milano City, è stato annunciato un nuovo prodotto che combina due rinomate realtà del territorio piacentino. Si tratta di Raviolini ripieni di tartufo, frutto di un incontro tra il Nero di Pecorara e il pastificio Groppi. La presentazione ha attirato l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori, segnando un momento di novità nel panorama gastronomico locale.

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