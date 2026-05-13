Il Nero di Pecorara incontra il pastificio Groppi | nascono i Raviolini ripieni di tartufo
Durante la fiera Tuttofood, presso la Fiera di Milano City, è stato annunciato un nuovo prodotto che combina due rinomate realtà del territorio piacentino. Si tratta di Raviolini ripieni di tartufo, frutto di un incontro tra il Nero di Pecorara e il pastificio Groppi. La presentazione ha attirato l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori, segnando un momento di novità nel panorama gastronomico locale.
È stata Tuttofood, la fiera dell’agroalimentare in corso di svolgimento alla Fiera di Milano City, il palcoscenico ideale per presentare una novità enogastronomica assoluta che mette insieme due eccellenze del territorio piacentino. Nello stand di Piacenza Alimentare, infatti, si sono.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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