Nel borgo di Cavatore, un piccolo centro pre-appenninico vicino ad Acqui Terme, si combinano tradizione e qualità attraverso prodotti di alta gamma come il tartufo nero pregiato e il vino Albarossa Doc. La zona si distingue per le sue eccellenze enogastronomiche, che attirano visitatori e appassionati dai territori vicini.

Il fascino del borgo pre-appenninico di Cavatore, a pochi chilometri da Acqui Terme, incontra i sapori più nobili del territorio. Domenica 8 marzo, il Comune, in sinergia con la Regione Piemonte e le principali realtà del settore (Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Golosaria, Alexala e l’Associazione Tartufai del Monferrato), presenta l’evento ’Cavatore tra tartufo nero pregiato e Piemonte Doc Albarossa’. Una giornata interamente dedicata a due importanti risorse della cultura enogastronomica locale: il Tartufo Nero Pregiato e l’Albarossa, vitigno nato dall’incrocio tra barbera e nebbiolo di Dronero. La manifestazione si snoderà tra le vie del borgo e i suggestivi spazi di ’Casa Felicita’; quindi il salone comunale ’Casa Scuti’, con un calendario di approfondimenti per appassionati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tartufo nero pregiato e Albarossa Doc. I tesori di Cavatore

Leggi anche: Tartufo: gusto e tradizione ’Nero Norcia’, l’evento

Nero Norcia numero 62: il tartufo porta alla ribalta nazionale la cittàQuest’anno più che mai è il segno di una città che rinasce, ricompatta il suo tessuto sociale, ritrova i suoi spazi e si conferma palcoscenico...

Temi più discussi: Tartufo nero pregiato e Albarossa Doc. I tesori di Cavatore; tartufo in vetrina; FIVE TRUFFLES DAY, LA CULTURA DEL TARTUFO; Nero Norcia, pronta la 62esima mostra mercato nazionale del tartufo e dei prodotti tipici.

Amandola celebra il Tartufo Nero Pregiato con la settima edizione di Diamanti a Tavola tra gusto, cultura e tradizioneAMANDOLA - Tante le esperienze proposte in una due giorni in cui il Nero Pregiato sarà il grande protagonista: dalla vendita diretta, alle esperienze con i cavatori, dai prodotti tipici ai convegni, p ... cronachefermane.it

Nero Norcia, riparte la festa e domenica c'è l’accensione della fiaccola benedettinaNero Norcia si prepara a tornare domani per il gran finale dopo il grande successo del primo fine settimana. La 62esima edizione della mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti ... corrieredellumbria.it

A discutere di bolle con @assoenologi_lombardia_liguria Una piacevole serata insieme ad esperti e tecnici, sei spumanti in degustazione (italiani e stranieri), qualche piacevole sorpresa nel bicchiere. #tasting #winetasting #wine #metodoclassico #metodo - facebook.com facebook