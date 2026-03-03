Nero Norcia la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato

Arezzo ospita dal 3 marzo 2026 la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato, intitolata “Nero Norcia”. L’evento si svolge con la partecipazione di diverse aziende agricole del territorio castiglionese, che espongono i loro prodotti tipici e il tartufo. La manifestazione si tiene nella città, attirando visitatori e operatori del settore.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Nero Norcia”, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, ha parlato anche castiglionese grazie alla presenza di alcune aziende agricole del territorio. Si rinnova l’amicizia tra le due cittadine. Per il secondo anno consecutivo, il comune di Castiglion Fiorentino espone a Norcia alla mostra mercanto nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici. “Con questa nuova adesione” – spiega l’assessore alla Promozione dei Prodotti del Territorio e Valorizzazione di Olio e Vino, Francesca Sebastiani – “si rinnova l’amicizia tra il comune di Norcia e quello di Castiglion Fiorentino e questa volta il “terreno” d’incontro è stata la stessa città di San Benedetto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

