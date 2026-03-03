Arezzo ospita dal 3 marzo 2026 la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato, intitolata “Nero Norcia”. L’evento si svolge con la partecipazione di diverse aziende agricole del territorio castiglionese, che espongono i loro prodotti tipici e il tartufo. La manifestazione si tiene nella città, attirando visitatori e operatori del settore.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Nero Norcia”, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, ha parlato anche castiglionese grazie alla presenza di alcune aziende agricole del territorio. Si rinnova l’amicizia tra le due cittadine. Per il secondo anno consecutivo, il comune di Castiglion Fiorentino espone a Norcia alla mostra mercanto nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici. “Con questa nuova adesione” – spiega l’assessore alla Promozione dei Prodotti del Territorio e Valorizzazione di Olio e Vino, Francesca Sebastiani – “si rinnova l’amicizia tra il comune di Norcia e quello di Castiglion Fiorentino e questa volta il “terreno” d’incontro è stata la stessa città di San Benedetto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nero Norcia numero 62: il tartufo porta alla ribalta nazionale la cittàQuest’anno più che mai è il segno di una città che rinasce, ricompatta il suo tessuto sociale, ritrova i suoi spazi e si conferma palcoscenico...

Tartufo nero pregiato e Albarossa Doc. I tesori di CavatoreIl fascino del borgo pre-appenninico di Cavatore, a pochi chilometri da Acqui Terme, incontra i sapori più nobili del territorio.

Nero Norcia 2026 // Al via la 62ª Mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato [UMBRIAnews]

L'accensione della fiaccola benedettina chiude Nero NorciaL'accensione della fiaccola benedettina nella ritrovata Basilica di San Benedetto a Norcia, domenica 1 marzo ha dato il via alle celebrazioni in onore del santo patrono d'Europa e ha chiuso simbolicam ... ansa.it

Nero Norcia, riparte la festa e domenica c'è l’accensione della fiaccola benedettinaNero Norcia si prepara a tornare domani per il gran finale dopo il grande successo del primo fine settimana. La 62esima edizione della mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti ... corrieredellumbria.it

Back to Campi... Pro Loco Campi... un secondo week end della mostra mercato Nero Norcia meraviglioso, in cui abbiamo avuto l'immenso piacere di avere a Campi gli amici sardi di Berchidda con cui c'è una bellissima amicizia. Una bella polentata conviviale - facebook.com facebook

Al via da domani sabato 21 febbraio alla 62esima edizione di Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo e dei prodotti tipici. Oggi taglio del nastro alle 16.30 con la la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna nero-norcia.it @NeroNo x.com