Il cartellino svela il talento | 18 milioni per Khalaili l’Union apre al Napoli

Il mercato estivo del Napoli si concentra sulla ricerca di un difensore esterno e, secondo le ultime indiscrezioni, il club avrebbe puntato su Anan Khalaili, giovane laterale destro nato nel 2004 e attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise in Belgio. La trattativa sembra avanzata e si parla di una cifra vicina agli 18 milioni di euro. La scelta del giocatore è stata confermata anche da alcuni segnali ufficiali dell’Union.

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Il casting del Napoli per le corsie esterne del futuro fa tappa fissa in Belgio. Le ultime indiscrezioni di mercato accostano con insistenza al club azzurro il profilo di Anan Khalaili, talentuoso e duttile laterale destro classe 2004 in forza all’Union Saint-Gilloise. La strategia del club belga e la valutazione del talento. Secondo quanto riportato dal portale belga DHnet, la dirigenza dell’Union non farà barricate per trattenere il giocatore durante la prossima sessione estiva. Il modello di business della società, d’altronde, è storicamente incentrato sulla rapida valorizzazione dei giovani talenti e sulle conseguenti plusvalenze necessarie per finanziare il progetto sportivo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il cartellino svela il talento: 18 milioni per Khalaili, l’Union apre al Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Khalaili-Napoli, Manna lavora al talento israelianoIl Napoli continua a lavorare sui profili giovani in vista della prossima stagione. Calciomercato Napoli, conferme su Khalaili dell’Union Saint Gilloise: l’idea per la fascia destraManchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Calciomercato Fiorentina:...