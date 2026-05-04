Il mercato calcistico sta vivendo una fase di trasformazione, con una combinazione di giovani italiani e stranieri con esperienza. Dopo aver vinto lo scudetto a San Siro, l’amministratore delegato ha confermato i profili di giocatori che saranno al centro delle prossime strategie di rafforzamento. La squadra sta puntando su un mix di talenti emergenti e calciatori con un passato consolidato, per migliorare le performance in vista delle competizioni future.

Le freccette scagliate dalla dirigenza dell'Inter sul mercato dell'anno scorso il bersaglio l'hanno colpito, ma non tutte sono andate a millimetri dal centro. Di certo c'è che per esempio l'acquisto di Akanji - definitivo dopo la conquista dello scudetto - o la conferma di Pio Esposito siano state mosse totalmente azzeccate, gli investimenti su Bonny e Sucic lasciano buone speranze per il futuro, mentre le fiches puntate su Diouf e Luis Henrique non hanno (almeno fin qui) portato grandi frutti. Ecco perché l'intenzione di Oaktree per le prossime sessioni di mercato sarà quella di correggere leggermente il tiro, senza precludere investimenti anche su profili un po' più esperti e non solo Under 23 (fatta eccezione per il difensore ex City).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Il mercato? Mix tra giovani italiani e stranieri esperti", come cambia la strategia dell'Inter

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