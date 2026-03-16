Il Napoli si prepara a intervenire sul mercato estivo con un approccio diverso rispetto al passato, puntando a ridurre le spese e concentrandosi su acquisti mirati. La squadra intende perfezionare la rosa con operazioni precise, senza investimenti eccessivi, e mira a rinforzare i punti critici della formazione. La strategia prevede una gestione oculata delle risorse per migliorare la competitività senza aumentare i costi.

La prossima estate il Napoli dovrebbe muoversi sul mercato con una strategia diversa rispetto a quella adottata dodici mesi fa. Dopo una campagna acquisti molto onerosa, il club azzurro sembra orientato verso un approccio più misurato, senza però rinunciare a intervenire per migliorare la rosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea della società è quella di evitare nuove operazioni dal costo complessivo simile a quello sostenuto nell’ultima sessione estiva. Il quotidiano sottolinea infatti che “un altro mercato da 150 e passa milioni appare impensabile”, segnale di una linea più prudente dal punto di vista economico. Uno dei temi centrali riguarda la gestione dei costi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Mercato Napoli, meno spese ma colpi mirati: la strategia

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