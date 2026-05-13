Il mio amico Giovanni le classi terze dell’IC Piero della Francesca incontrano il senatore Pietro Grasso

Il 15 maggio alle 10, nell’ambito del progetto “Incontri con l’Autore” organizzato con la libreria Feltrinelli, le classi terze dell’Istituto Comprensivo Piero della Francesca incontreranno il senatore Pietro Grasso. L’evento si svolgerà ad Arezzo e prevede un momento di confronto tra gli studenti e il rappresentante politico. La visita si inserisce in un percorso di approfondimento culturale e civico promosso dall’istituto.

Arezzo, 13 maggio 2026 – Il prossimo 15 maggio alle 10, nell’ambito del progetto “Incontri con l’Autore”, realizzato in collaborazione con la libreria Feltrinelli, l e classi terze dell’I.C. Piero della Francesca avranno l’opportunità di incontrare il senatore Pietro Grasso, già Procuratore Nazionale Antimafia e presidente del Senato, per dialogare sul suo libro Il mio amico Giovanni, letto e approfondito dagli studenti durante l’anno scolastico. L’incontro sarà un momento di confronto e riflessione sui temi della legalità e della libertà, valori fondamentali che attraversano tutto il racconto. Nel libro, Pietro Grasso ripercorre la vita e la profonda amicizia con Giovanni Falcone, descrivendolo come un uomo intelligente, ironico e coraggioso, che dedicò la propria esistenza alla lotta contro la mafia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il mio amico Giovanni”, le classi terze dell’I.C. Piero della Francesca incontrano il senatore Pietro Grasso

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